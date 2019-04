Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Nel corso della conferenza stampa dell'Allianz Stadium, a -1 da Juventus-Ajax, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. "Sta meglio fisicamente, sicuramente. Ha una qualità straordinaria: al momento della partita diventa un altro giocatore, glielo si legge in faccia. Il capitano? Se Dybala gioca sarà lui, altrimenti Bonucci. Le gerarchie dei capitani non le so più di tanto...".