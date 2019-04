Juve-Ajax -1, l'ingenua assenza di Tagliafico e il ritorno di Mazraoui

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas Tagliafico ha preso un giallo ingenuo, alla Johan Cruyff Arena. Era nella lunga lista dei diffidati ma causa ammonizione, salterà la gara di domani. Rabbia, frustrazione, il terzino Boca Juniors ha steso un avversario, Cancelo, a gioco fermo e palla lontana, dopo un fallo già conquistato. Il promesso partente, forse per l'Atletico di Madrid, salterà la sfida dell'Allianz Stadium. Un forfait pesante, perché l'argentino è un titolarissimo per Eric ten Hag: è quello che vince più duelli aerei in fase difensiva, è quello che permette a David Neres di sprigionare i suoi cavalli in avanti. In Europa, per adesso, tra qualificazione e girone, al suo posto ha giocato uno tra Daley Blind e Maximilian Wober. L'austriaco, però, è andato al Siviglia e Blind è troppo importante al centro al fianco di Matthijs de Ligt. Per questo la sensazione è che sarà il rientrante Noussair Mazraoui ad agire da terzino sinistro. Lui e Joel Veltman sugli esterni della difesa, a prendersi cura di Cristiano Ronaldo e di Federico Bernardeschi. Oppure di Mario Mandzukic o, magari, di Douglas Costa.