Juve-Ajax -1, sensazioni positive per la presenza di Frenkie De Jong

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di Imago/Image Sport

Nuove dall'Olanda: Frenkie de Jong è il protagonista più atteso del ritorno di Champions League contro la Juventus. Dopo la gara maiuscola dell'andata, il numero 21 si è infortunato al bicipite femorale in occasione della gara contro l'Excelsior. Quel che rimbalza da Amsterdam è una discreta fiducia per la presenza in campo del giocatore. Che non sarà forse al 100% ma che vuole esserci a tutti i costi nella trasferta italiana. De Jong si è conquistato, a suon di prestazioni, una maglia al Barcellona per la prossima stagione ma non vuole che quella dell'andata contro la Juventus sia l'ultima con l'Ajax in Champions League. Nel tardo pomeriggio parlerà il tecnico Erik ten Hag che, già all'andata, ha chiarito le condizioni di De Jong.