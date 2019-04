Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Dopo lo splendido 1-1 dell'andata alla Johan Cruyff Arena, Erik ten Hag parla in conferenza stampa all'Allianz Stadium. L'allenatore del capolavoro tattico degli ajacidi in casa cercherà di bissare l'impresa, superandola, nella tana bianconera. "Come sostituire Tagliafico? Abbiamo Mazraoui, Blind, Sinkgraven. Nicolas convocato? E' un giocatore importante per lo spogliatoio e la sua presenza qui, nonostante la squalifica, racconta da solo lo spirito del nostro gruppo".