Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, dopo l'1-1 della Johan Cruyff Arena ha parlato oggi alla vigilia della sfida di ritorno. Nel corso della conferenza all'Allianz Stadium ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. "Una marcatura speciale per lui? No. Non gli metterò un uomo addosso, non lo marcheremo a uomo, non lo facciamo mai con nessuno".