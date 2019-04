© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri cambia subito: al rientro in campo di Juventus e Ajax, nelle fila dei bianconeri, c'è Moise Kean al posto di Paulo Dybala. Da capire se sulla sostituzione dell'argentino (oggi anche capitano) abbia influito più il problema fisico accusato in questa prima frazione di gioco o un primo tempo non esattamente all'altezza delle aspettative.