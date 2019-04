© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Confermate le indiscrezioni del pomeriggio: Douglas Costa non è neanche in panchina, nella distinta consegnata dalla Juventus per la gara di stasera contro l'Ajax. Solo tribuna per il brasiliano, alle prese con l'ennesimo infortunio di questa stagione.

La panchina bianconera: Pinsoglio, Khedira, Barzagli, Kean, Cancelo, Bentancur, Spinazzola.