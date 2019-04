© foto di Federico Gaetano

Douglas Costa potrebbe andare addirittura in tribuna. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il brasiliano non ha superato il provino di stamattina e questa sera contro l'Ajax non andrà neanche in panchina. Si spiegherebbe così l'intenzione di Allegri di puntare su De Sciglio, con la possibilità per la Juventus di inserire Cancelo a gara in corsa, eventualmente nel tentativo di cambiarla.