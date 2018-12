© foto di Daniele Buffa/Image Sport

60-70 milioni di euro. E' la richiesta base che l'Ajax ha intenzione di fare per cedere Matthijs de Ligt. La dirigenza sembra aver fissato l'ultimo prezzo per il difensore, la Juventus è già in trattativa con il club olandese spiega Tuttosport. Propizia la cerimonia del Golden Boy per trattare tra dirigenze, Agnelli, Paratici e Nedved sono già al lavoro per battere Barcellona e Manchester City e stanno discutendo di De Ligt con il dg ajacide Van der Sar.