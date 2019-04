Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moise Kean cerca la sua prima rete in Champions League per coronare il suo momento straordinario. C’era andato vicino con lo Young Boys, a inizio stagione. E soprattutto con l’Atletico Madrid, nella gara di ritorno degli ottavi. Un’arma letale a disposizione di Allegri da giocare in corsa, contro l’Ajax. Anche perché, nelle ultime occasioni, l’attaccante classe 2000 è sempre andato a rete quando ha cominciato dalla panchina. Solo un mese fa, nella sciagurata trasferta di Genova, era rimasto all’asciutto entrando nel vivo del match solo nei minuti finali.