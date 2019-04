Fonte: inviato all'Allianz Stadium

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allegri conferma la formazione: Dybala titolare e con la fascia di capitano al braccio, in assenza di Chiellini. Il suo vice non sarà Bonucci, bensì Szczesny. Linea difensiva a quattro, con De Sciglio a destra e Alex Sandro a sinistra, Bonucci e Rugani centrali. In mediana Pjanic, Matuidi ed Emre Can, con quest'ultimo investito da maggiori responsabilità difensive. In avanti, con Bernardeschi e Ronaldo, proprio la Joya, che agirà nel ruolo di centravanti. Per lui un'occasione d'oro per dare una svolta positiva a una stagione che, fino a questo momento, ha subito continui rallentamenti. La storica numero dieci sulle spalle, la fascia di capitano al braccio: Juve-Ajax può essere la partita di Paulo Dybala.