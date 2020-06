Juve al lavoro, già testa alla finale: Sarri vuole il suo primo trofeo in bianconero

In attesa di conoscere l'esito dell'altra semifinale tra Napoli e Inter, la Juventus è già con la testa sul finale di Coppa Italia in programma mercoledì a Roma. Stamani la squadra si è ritrovata alla Continassa: scarico per chi ha giocato contro il Milan, lavori di gruppo per tutti gli altri. All'Olimpico ci sarà certamente un allenatore nelle vesti di ex: o sarà Conte a sfidare la sua ex Juventus oppure Sarri a vedersela con il suo ex Napoli. Domani allenamento al mattino per i bianconeri, che vogliono conquistare il primo trofeo della stagione.