Juve al lavoro, palla e tattica: prove di normalità alla Continassa

E’ arrivata la palla, per la felicità dei giocatori; e anche la tattica, per la felicità dell’allenatore. Sono le prime novità di settimana alla Continassa. Sarri e Martusciello hanno cominciato a riprendere in mano la situazione, andando ben oltre la parte atletica. Al lavoro Bentancur e Bernardeschi in mediana, Dybala in avanti, Bonucci dietro: il club ha mostrato qualche scatto della seduta odierna, con gli atleti distanziati di molto rispetto a una normale giornata di lavoro. Si resta in attesa del Protocollo, giusto per capire a quali regole bisognerà adeguarsi. Per adesso però, in casa Juve, il ritorno della palla e della tattica sono già un significativo antipasto di una normale giornata d’allenamento.