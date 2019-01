Juve, al lavoro per convincere l'Arsenal a cedere subito Ramsey

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus ha il sì di Aaron Ramsey per giugno ma da qui al prossimo 31 gennaio proverà a portare il gallese subito alla corte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, il club bianconero è al lavoro per cercare di convincere il manager dei Gunners Unai Emery e nei prossimi giorni formulerà un'offerta agli inglesi per anticipare il colpo per il centrocampo di qualche mese. Il giocatore firmerà comunque fino al 2023 con un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione.