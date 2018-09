Juve, al Mestalla passa col rosso. Allegri: "Il Var poteva aiutare"

© foto di Imago/Image Sport

La Juve passa al Mestalla, anche col rosso a Ronaldo. Comincia nel miglior modo possibile, con una vittoria contro il Valencia, il cammino in Champions League dei bianconeri. Una gara di carattere per gli uomini di Allegri, costretti a rimediare all'espulsione di CR7. Da lì in poi fa tutto l'arbitro Brych: sei ammoniti e soprattutto tre rigori. Due dei quali trasformati da Pjanic e uno parato nel finale da Szczesny. "Posso solamente dire - commenta l'allenatore bianconero nel post gara ai microfoni di RMC Sport - come giustamente dice il presidente, che il Var avrebbe sicuramente aiutato l'arbitro in una decisione al 29' del primo tempo, in una partita delicata come quella di ieri sera, con il danno che poi ci sarà nelle prossime giornate".

LACRIME RONALDO - "CR7 in lacrime? Ci ho parlato poco - ha confessato Allegri - perché dovevo sistemare la squadra alla fine del primo tempo, però le immagini sono chiare, ecco perché il Var potrebbe aiutare. E' stata una bella vittoria perché finché è stato in campo Ronaldo la squadra ha giocato bene, ha tirato molto, ha creato diverse palle gol ed era padrona del campo. Poi in dieci abbiamo sofferto poco e niente, c'è stato questo rigore, fino al secondo rigore nostro abbiamo difeso in modo ordinato senza subire neanche un tiro. Poi alla fine era normale qualche tiro, c'era stanchezza, ma Szczesny l'unica parata che ha fatto l'ha fatta sul rigore".

KHEDIRA E DOUGLAS - "Khedira ha sentito un po' il flessore, Douglas Costa l'adduttore, oltre che la botta. Il brasiliano è la dimostrazione che quando succedono quelle cose come domenica, il consumo delle energie a livello mentale e nervoso è tantissimo, e gli infortuni sono dietro l'angolo. E così è stato. Il rigore di Rugani? "Non l'ho visto, ma è stato molto bravo Szczesny a parare".