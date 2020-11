Juve, al via la missione Cagliari. Ritorni, assenze e dubbi per Pirlo: il punto dalla Continassa

vedi letture

Nella giornata di ieri ha avuto ufficialmente il via la missione Cagliari che rappresenterà il semaforo verde, in quel di Torino, di un gran premio lungo dieci giri, fra curve tortuose e rettilinei in cui sarà fondamentale non perdere tempo, che vedrà la bandiera a scacchi sventolare il prossimo 22 dicembre, sempre all’Allianz Stadium, contro la Fiorentina. Per superare gli ostacoli che si presenteranno lungo il percorso, il pilota Andrea Pirlo avrà bisogno del miglior funzionamento possibile delle componenti del suo mezzo e inanellare una serie di trionfi e punti preziosi con vista sui trofei da conquistare.

FINALMENTE DE LIGT E ALEX SANDRO - Dopo i lavori parziali con i compagni della scorsa settimana, ieri De Ligt e Alex Sandro hanno partecipato interamente con il resto del gruppo al primo allenamento con vista Cagliari dopo i due giorni di riposo concessi da coach Pirlo. I due quindi tornano a essere abili e arruolabili con prospettive più che concrete di esordio contro i sardi. Quasi certa la presenza dal primo minuto dell’olandese, considerate le assenze di Bonucci e Chiellini, che manca dal rettangolo verde dal match del 7 agosto scorso contro il Lione e che ha pienamente recuperato dopo l’intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra dello 12 dello stesso mese. E torna anche Alex Sandro, anche lui out da agosto, dopo la lesione alla coscia destra di metà settembre: anche il brasiliano, che ha tardato a rientrare a causa di qualche intoppo nel processo di recupero, ora è pienamente ristabilito e pronto a diventare una risorsa di alto livello per la Vecchia Signora.

DUBBI E ASSENZE - Non ci saranno Bonucci, alle prese con il recupero dall’infortunio alla coscia destra riferito in Nazionale, e Chiellini contro Cagliari e Ferencvaros, con il primo subito al lavoro per tornare a regime nella successiva sfida di Benevento o, al più tardi, contro la Dinamo Kiev. Più lungo invece il percorso riabilitativo del capitano che si rivedrà nella fase finale dell’intensissimo mese bianconero. Così come il 19, punta il Benevento anche Ramsey che ieri assieme proprio a Chiellini, Chiesa e Dybala ha svolto un lavoro personalizzato sui terreni della Continassa. Non destano troppe preoccupazioni le condizioni dell’ex Fiorentina in vista di sabato, riflessioni anche attorno al 10 che lavora assiduamente per tornare quello che tutti i tifosi della Juve sognano. Non verranno corsi rischi: davanti c’è un percorso lungo da non pregiudicare con una falsa partenza.