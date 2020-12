Juve, Alex Sandro assicura: "Giochiamo sempre per arrivare in fondo alla Champions"

Dove può arrivare la Juventus in Champions League? In conferenza stampa, Alex Sandro risponde così: “La Juve inizia sempre la Champions per andare in fondo. Anche quest’anno è così, ogni volta che andiamo in campo lo facciamo per vincere: è questa la mentalità che serve. Però sappiamo che è un percorso lungo e che dobbiamo essere preparati”.

