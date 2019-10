Juve, Alex Sandro: "Buffon sta sempre bene, contento della sua parata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo sul Bologna, il difensore bianconero Alex Sandro ha parlato ai microfoni di JTV: "E' sempre un po' difficile giocare dopo la sosta per la Nazionale, però secondo me abbiamo fatto una bella partita, abbiamo fatto un bel palleggio, abbiamo avuto anche tante occasioni da gol. Sappiamo che dobbiamo migliorare ancora - sottolinea TuttoJuve.com - ma siamo sulla strada giusta. Mancato l'ultimo passaggio? Sì, secondo me dobbiamo chiudere prima la partita, perchè dopo alla fine questo ci manca. Però dobbiamo migliorare passo passo. Sarri ha detto che ci siamo divertiti? Sì, certo, abbiamo palleggiato bene. Quando abbiamo di più la palla, ci si diverte di più. Oggi abbiamo avuto più la palla e ci siamo divertiti. La parata di Buffon? Sì, Buffon sta bene, sta sempre bene. Però abbiamo la mentalità giusta e sappiamo che dobbiamo soffrire alla fine, quindi sono contento che Buffon abbia preso quella palla"