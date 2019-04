Juve, Alex Sandro: "Cristiano Ronaldo? Quando decide di giocare, gioca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Sandro è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il pari della Juventus sul campo dell'Ajax: "È un buon risultato, abbiamo fatto gol in casa loro. Adesso dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo restare concentrati. Ronaldo? In un certo senso sapevamo che avrebbe giocato questa gara, quando decide di giocare gioca, lui è così. Il gol? Succede perdere il pallone lì, ma sappiamo che dobbiamo migliorare, che non dobbiamo prendere gol così. Adesso testa alta e dobbiamo fare meglio la prossima. Il palo di Douglas Costa? Sono dispiaciuto per lui, meritava di fare quel gol".