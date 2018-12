© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alex Sandro parla al Corriere di Torino: “E stata una buonissima settimana: abbiamo vinto una partita difficile, contro la Roma, e dobbiamo continuare così; poi ho firmato il rinnovo del contratto. Quando un giocatore rinnova un contratto è sempre felice, perché sa che ha la fiducia dell’allenatore, del presidente e del club. Insomma, sono felicissimo. Resterò a Torino molti anni. Creiamo tante occasioni, ed è la cosa più importante. Poi, se la palla entra o no, non lo sai mai. Di squadre imbattibili non ne esistono, ma noi abbiamo la testa giusta: lavoriamo per migliorare e per vincere. È la mentalità che è decisiva Ho firmato il rinnovo perché mi piace stare alla Juve, e perché ho parlato con il presidente, e so dove vuole arrivare, lui e la Juve. E io voglio fare parte di questa storia”.