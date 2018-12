Juve, Alex Sandro: "Il gol al Toro quello più bello. Atletico? Squadra forte"

Fonte: tuttojuve.com

Dopo la firma sul rinnovo del contratto, che lo legherà alla Juventus fino al 2023, Alex Sandro ha parlato ai microfoni di JTV. Ecco le sue parole, riportate da TuttoJuve.com:

Oggi per te è una grande soddisfazione.

"Si, oggi è un giorno importante per me, per la mia famiglia e i miei compagni, sono davvero felice. Devo dire ai tifosi che darò sempre il massimo e lavorerò per migliorare".

Che obiettivo vuoi raggiungere nei prossimi anni con la Juve?

"Secondo me ho imparato bene la mentalità del club e dei compagni che vogliono sempre vincere. Questa mentalità non la cambierò mai e quando sono in campo voglio vincere".

Ti dà più gusto fare un passaggio vincente per un compagno o fare gol?

"Sono felice quando vinciamo, un assist o con un gol sono importanti, ma la cosa più importante è la vittoria. Quindi è sempre bello fare assist o fare gol".

C'è un dei 9 gol che hai fatto con la Juve che porti nel cuore?

"Tutti i gol li portò nel cuore perché non è facile arrivare da dietro e fare gol. Però quello di testa sul primo palo nel derby è stato bello".

Sabato che gara ti aspetti?

"Giocare contro la Roma è sempre difficile, è una guerra. Siamo preparati e sappiamo che anche loro sono preparati. Quindi secondo me sarà una bella partita per i giocatori e per i tifosi".

In Europa siamo stati sorteggiati contro l'Atletico che doppia gara ti aspetti?

"L'Atletico è una squadra tosta. Forte fisicamente e anche tatticamente. Adesso pensiamo alla Roma e poi sicuramente penseremo all'Atletico".