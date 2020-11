Juve, Alex Sandro in panchina col Benevento. Pirlo: "Viene da due mesi di stop. Torna Bonucci"

La difesa della Juventus cambia ancora. Contro il Benevento, infatti, Alex Sandro andrà in panchina. A parlare dello schieramento difensivo bianconero, che a questo punto non sarà quello visto col Ferencvaros (probabile turno di riposo anche per Danilo, con Bonucci-De Ligt al centro e Frabotta terzino sinistro), è lo stesso Andrea Pirlo nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club: “Non sarà lo stesso perché Alex viene da due mesi di infortunio e ha fatto una grande partita l’altra sera. È ancora affaticato, ma sarà comunque presente. Abbiamo la fortuna che ci sarà Bonucci che è tornato ad allenarsi in gruppo”.

