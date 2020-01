© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alex Sandro, terzino della Juventus, a pochi minuti dalla partita contro la Roma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Inter? Dobbiamo pensare solo alla nostra partita e fare ciò che proviamo in allenamento. Siamo qui per vincere, dobbiamo fare tutto per conquistare i tre punti".

Sulla formazione: "Siamo tutti preparati. Gli undici che entrano oggi, ma anche quelli in panchina. E' questa la forza della nostra squadra".