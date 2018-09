Juve, Alex Sandro: "Nessuna proposta di rinnovo. Mai pensato di partire"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Sandro ha parlato ai microfoni di Alberto Mauro di Sky Sport. Ecco un'anticipazione delle sue parole: "La coppia Cancelo-Alex Sandro una delle più forti? Stiamo lavorando per arrivare al top. Siamo molto forti in attacco, ma anche in difesa. Ronaldo? L'ho visto molto motivato e non vede l'ora di sfogarsi in campo dopo l'in giustizia di Valencia. Il tuo contratto? Non ho mai pensato di lasciare la Juventus, ma non mi è ancora arrivata una proposta di rinnovo. Ho ancora questo anno di contratto e il prossimo, mi concentro sul presente e poi vedremo cosa succederà. Dopo la Champions è più difficile affrontare il Frosinone? È una questione di testa, conta soprattutto la mente. Bisogna pensare di scendere in campo motivati al 100%. Solo così si riuscirà a vincere un altro campionato e così si può dare continuità sia in campionato che in Champions".