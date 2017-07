Juve-Alex Sandro, no secco al Chelsea. A meno che l'offerta non salga a 70

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Alex Sandro. 60 i milioni pronti da parte del Chelsea che lo ha messo in cima alla lista degli obiettivi, la Juventus continua a dire di no. Potrebbe cambiare tutto solo in caso di manifesta volontà da parte del giocatore di lasciare Torino oppure se il Chelsea dovesse salire a 70 milioni cash per averlo.