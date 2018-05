Juve, Alex Sandro sempre più verso Manchester: annuncio in arrivo?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alex Sandro sempre più vicino a lasciare la Juventus. È questo il sentiero tracciato da La Stampa: il brasiliano vuole cambiare aria, la Juve si prepara a chiudere con il Manchester United un affare da 50 milioni che può portare in bianconero Matteo Darmian. tanto vicino alla chiusura, assicura il quotidiano, che in Inghilterra fissano addirittura l'annuncio per i prossimi giorni, dopo la finale di FA Cup che vedrà impegnati i Red Devils contro il Chelsea.