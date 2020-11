Juve, Alex Sandro: "Sono felice di essere tornato. È dura stare fuori così tanto"

“Sono veramente contento di aver fatto tutti i 90 minuti”. Alex Sandro, all’esordio stagionale dal primo minuto, ha parlato a Sky dopo la vittoria conquistata con il risultato di 2-1 dalla Juventus sul Ferencvaros: “Certo, la squadra mi ha aiutato tantissimo, a partire dall’allenatore. È difficile stare tanto tempo fuori dal campo, sono contento per la vittoria e per l’impegno di tutti. Il mio ruolo? È stato sempre spingere sulla fascia, oggi sono più lì per aiutare nella costruzione e secondo me ho fatto bene. Anche Danilo, che è terzino e sta giocando lì, sta facendo benissimo. Pirlo ci sta aiutando tantissimo, siamo contenti”.