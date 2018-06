Juve, Alex Sandro verso il rinnovo: sul piatto accordo fino al 2023

Dal corrispondente a Torino

In casa Juve vale sempre lo stesso principio: non si vendono i campioni, a meno che non siano loro a chiedere di andare via. Soprattutto quando i giocatori risultano difficili da rimpiazzare. Come nel caso di Alex Sandro: in attesa dei primi innesti dal mercato, le intenzioni del club bianconero vanno verso un prolungamento del contratto del brasiliano con relativo ritocco dell'ingaggio. Attualmente l'esterno di Catanduva è legato alla Juventus da un accordo fino al 2020 che potrebbe essere esteso di altri tre anni, con scadenza 2023.

VERSO IL RINNOVO - "Con gli agenti di Alex Sandro ci vedremo presto e credo sia auspicabile un rinnovamento di contratto" le parole pronunciate da Giuseppe Marotta poco più di una settimana fa. E quel "presto" potrebbe arrivare nelle prossime ore: sul piatto, per il 27enne brasiliano, anche un aumento dell'ingaggio fino a 5 milioni di euro (dai 2,8 che percepisce attualmente). Fiducia rinnovata nonostante l'ex Porto abbia perso il treno della nazionale verdeoro al Mondiale russo, e sia reduce da un'annata fatta di luci e ombre. Diversa da quella precedente, in cui il numero 12 bianconero brillò a tal punto da essere considerato uno degli esterni più forti al mondo. Un'estate fa si parlò, infatti, di una ricca offerta del Chelsea di Antonio Conte, pronto a scucire 60 milioni di sterline, circa 67 milioni di euro. Sirene che all'epoca obbligarono la Signora a togliere dal mercato il brasiliano, visto il presente appena impoverito dall'addio di Dani Alves, prima, e Leonardo Bonucci poi. Qualcosa di simile a quanto potrebbe accadere oggi, dopo le partenze di Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah, senza dimenticare che Leonardo Spinazzola non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri prima dell'autunno. Un futuro ancora alla Juventus con ingaggio da top, quindi per Alex Sandro, vicino a quello delle stelle della rosa: un'occasione d'oro per tornare a far brillare la sua in maglia bianconera.