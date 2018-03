Juve all'All-Star Game MLS, Agnelli: "Orgogliosi di essere ad Atlanta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato al sito ufficiale della MLS in vista dell'All-Star Game che vedrà impegnati i bianconeri contro i migliori undici del campionato statunitense e canadese: "Siamo felici di rappresentare il calcio europeo all'All-Star Game della MLS. Sarà un'opportunità per essere sempre più vicini ai calorosi sostenitori del soccer americano. Per molti anni la Juventus ha considerato gli Stati Uniti e il Canada come un mercato cruciale da far crescere, come dimostra l'apertura di nuove academies e anche la nostra strategia digitale che è stata incredibilmente potenziata per connettere con noi i tifosi di questo continente. La prima squadra e il gioco, comunque, sono i migliori spettacoli che la Juventus possa offrire e proprio per questo siamo orgogliosi di poter prendere parte all'evento di Atlanta".