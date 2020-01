© foto di Insidefoto/Image Sport

Lo scambio De Sciglio-Kurzawa alla fine non s'è fatto, ma Juventus e Paris Saint-Germain ne hanno parlato eccome. E hanno affrontato anche altri temi di mercato, nelle discussioni tra i rispettivi ds, Fabio Paratici e Leonardo. Su tutti, scrive Tuttosport, il futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in prestito dall'Inter, e il PSG dovrebbe trasformare in definitivo questo trasferimento a fine stagione, considerato anche il prezzo non alto da pagare: 70 milioni. Icardi è però da tempo un pallino di Paratici, che ha approfittato dei contatti col PSG per prendere informazioni: la Juve è alla finestra, sia nell'ipotesi di riscatto (nel qual caso si aprirebbe un tavolo direttamente col PSG), sia nel caso che l'ex nerazzurro decida di non prolungare il matrimonio con la squadra parigini.