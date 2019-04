© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano Marca, nella sua edizione odierna, prova ad anticipare il futuro di Marcelo, esterno mancino del Real Madrid per il quale viene riproposto l'interesse della Juventus. Al termine della stagione, si legge, la dirigenza parlerà con Zinedine Zidane per capire quali sono i suoi progetti per il brasiliano. E successivamente sarà proprio il turno di Marcelo, che sarà chiamato ad esternare in modo chiaro le sue idee. Una situazione definita enigmatica da Marca, visto che ad oggi non esistono certezze in merito. E la Juventus, intanto, aspetta interessata alla finestra.