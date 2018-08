Juve alla finestra per Martial. Addio allo United scontato se resta Mou

Fonte: tuttojuve.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anthony Martial ha deciso: non rinnoverà il proprio contratto con il Manchester United. Come riportato dai media inglesi, il suo rapporto con José Mourinho è ormai ai minimi termini. Visto il contratto in scadenza a fine stagione, i Red Devils potrebbero perdere il calciatore a zero. Sulle sue tracce c'è da tempo la Juventus, che come al solito si conferma attenta ai calciatori in via di svincolo. Se dovesse rimanere Mourinho, comunque, l'addio del francese sarebbe certo.