Juve alla prova Genoa, Sarri punzecchia l'attacco: "Problema mentale"

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Vorrei ricordare che siamo la miglior difesa del campionato. Dobbiamo fare i conti con un campionato in cui si segna di più e i gol subiti a fine stagione non potranno più essere quelli cinque-sei anni fa”. Non si sottrae alle critiche, Maurizio Sarri. Ma sembra disposto a caricare sulle spalle dei suoi giocatori più responsabilità di quelle effettive, dopo una prima parte di stagione dal bilancio positivo.

“Nelle ultime partite abbiamo subito gol quasi solo su rigore – spiega -. Dobbiamo fare meglio ma dobbiamo considerare che la Serie A esprime più gol del passato”. I problemi veri, al momento, sono da ricercare in fase di realizzazione: a fronte dei tanti tiri in porta, infatti, la formazione bianconera riesce a segnare poco, finendo per complicarsi spesso la vita.

“Dobbiamo lavorare su questo, secondo me è una condizione più mentale – ammette -. Mi sono confrontato. Vediamo se riusciamo a preparare esercitazioni su questo, ma nello stesso tempo dobbiamo trovare la cattiveria nel pretendere un certo tipo di conclusioni”.

Stasera all’Allianz Stadium il Genoa, formazione che nelle ultime stagioni ha sempre impegnato severamente i bianconeri. Sarri dovrà anche fare i conti con delle assenze pesanti, in particolare quelle di Pjanic e Higuain. In avanti rientrerà Cristiano Ronaldo, insieme a Dybala e un terzo elemento che potrebbe anche non essere Bernardeschi.

Mentre sulla linea difensiva potrebbero per la prima volta cambiare due interpreti su quattro: Rugani (o Demiral) e De Sciglio, al posto di De Ligt e Alex Sandro. Mentre a centrocampo Matuidi e Khedira dovrebbero tornare dal primo minuto. In porta Buffon.