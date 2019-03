© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra le possibilità che la Juventus potrebbe prendere in considerazione per la prossima stagione, c’è anche quella di un sacrificio eccellente nel mercato in uscita. Secondo quanto riportato dai quotidiani spagnoli, infatti, il club bianconero rischia di essere oggetto dell’interesse del Real Madrid per uno dei propri pezzi pregiati in vista della prossima estate. Si tratta di Miralem Pjanic: il centrocampista bosniaco già lo scorso luglio era stato valutato con grande attenzione dalla Casa Blanca, e nel nuovo corso targato Zidane non è escluso che il club spagnolo possa tornare alla carica. Alla Juventus, il compito di rispedire al mittente ogni tentativo.