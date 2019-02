Juve, allarme in difesa: 6 gol in 4 giorni tra Atalanta e Parma

© foto di www.imagephotoagency.it

Sei gol in quattro giorni. Tre, sono costati il tonfo in Coppa Italia di mercoledì a Bergamo (3-0), gli altri tre valgono invece il 3-3 beffardo contro il Parma maturato ieri allo Stadium. Due partite, una sola costate: l'assenza di Bonucci e Chiellini, che continua a togliere certezze al reparto che rappresenta da sempre la vera forza della Juventus: la difesa. Senza solidità dietro, i bianconeri pagano a caro prezzo il grande peccato originale di questa stagione: la colpa di non chiudere le partite quando possibile. Congiuntamente all'altra leggerezza, tutta sul mercato: la partenza di Benatia vissuta a cuor leggero, o comunque senza aver pensato a un sostituto all'altezza. Rugani e Caceres possono mettere una toppa in alcune situazioni, probabilmente, ma insieme sono male assortiti e non danno garanzie.

ERRORI IN DIFESA - "Mi dispiace aver regalato due punti - le parole di Allegri al termine del match -. Questa sera abbiamo sbagliato tanto. Anche a Bergamo ci siamo fatti gol da soli, con la palla di Cancelo, ad esempio. La fase difensiva è quella ti porta a vincere le partite. Pensavamo di avere strada facile, una volta fatto il terzo gol. A Roma non meritavamo di vincere ma ci è andata bene. A Bergamo abbiamo giocato male e abbiamo pagato".

PARI BEFFA - Un pareggio che non è paragonabile alla batosta incassata a Bergamo, che è valsa un'eliminazione in coppa dopo quattro anni di successi incontrastati. Ma il 3-3 contro il Parma non può certamente far sorridere Allegri, specialmente per come sia arrivato.