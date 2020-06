Juve alle prove generali: Sarri testa la squadra nel vuoto dello Stadium, Higuain out

A ventiquattr’ore dalla grande prova generale dello Stadium, il fuori programma. Gonzalo Higuain ieri si è dovuto fermare in allenamento, a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra per il quale sarà costretto allo stop. Esclusa la lesione, nelle prossime ore l’attaccante argentino dovrebbe sottoporsi nuovamente a esami strumentali per comprendere meglio l’entità dell’infortunio e dunque i tempi di recupero. Per adesso, le speranze di vederlo in campo alla ripresa sono davvero poche. Sarri, dunque, dovrà trovare una valida alternativa, già dalla grande prova generale in programma questa sera all’Allianz. Una settimana prima del primo match della ripresa, Juve-Milan valido per la semifinale di Coppa Italia, i bianconeri torneranno a testare il rettangolo di gioco e a rivivere il vuoto degli spalti, cui dovranno abituarsi almeno per un po’. L’amichevole in famiglia vedrà impegnati anche i ragazzi dell’Under 23 che sono aggregati in prima squadra e i Primavera residenti in Torino che da qualche giorno hanno ripreso gli allenamenti individuali a Vinovo. L’occasione permetterà di vedere tutti all’opera, di misurare la condizione del gruppo sulla lunghezza dei novanta minuti e provare qualche schema sulla base dei lavori svolti nelle ultime settimane. A Vinovo, intanto, da oggi riprenderanno gli allenamenti individuali della Seconda Squadra, che dalla prossima settimana riprenderà le attività di squadra agli ordini di mister Fabio Pecchia, così da preparare la finale di Coppa Italia di Serie C contro la Ternana.