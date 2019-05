Juve-Allegri, 25 giorni di snervante attesa: il confronto sarà teso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Venticinque giorni. Di inutile attesa: sono quelli che sta aspettando Massimiliano Allegri, per il famoso incontro con Andrea Agnelli. Sale il nervosismo, riporta Tuttosport: il tecnico è tutto fuorché al settimo cielo ma nessuno scenario resta precluso.

I tifosi sono divisi: non è un fattore che la Juve tiene sempre in considerazione, ma è pur sempre un fattore. La maggioranza vorrebbe l'esonero di Allegri, ma non è da dimenticare la presenza di una frangia della tifoseria che supporta e sostiene il tecnico. Per il quale parlano soprattutto i risultati: 191 vittorie in 268 partite. Fare meglio, oggettivamente, è quasi impossibile.