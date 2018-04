Juve, Allegri a JTV: "Qualificazione decisa da due episodi arbitrali"

© foto di J.M.Colomo

Massimiliano Allegri è stato intervistato da JTV dopo la gara con il Real. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole:

Quanto è orgoglioso per la prestazione dei suoi ragazzi?

"Sono orgoglioso di quello che hanno fatto, di quello che stanno facendo e di quello che hanno fatto anche all'andata, poi dopo 60 minuti, in dieci, è diventato tutto più difficile. Dispiace perchè i ragazzi avrebbero meritato perlomeno i supplementari e di giocarsi gli ultimi 30 minuti".

L'arbitro?

"Ha fischiato questo rigore, purtroppo ha fatto sì che siamo eliminati per questo. Diciamo che i due episodi a tempo scaduto, sa qui che a Torino, hanno deciso la qualificazione".

Ha fatto una frittata completa alla fine.

"Un po' di casotto l'ha fatto. E' normale essere dispiaciuti e amareggiati, abbiamo stasera e domani per sfogarci tra di noi, però dopo alla fine lì dobbiamo pensare a quello che è il resto della stagione, col campionato da vincere. Il Napoli non aspetta altro che noi facciamo un passo falso, domenica invece abbiamo una partita importante, perchè ci consentirebbe di rimanere in vantaggio sul Napoli, a meno sei partite dalla fine. Domenica c'è veramente bisogno di tutti, dello stadio, dei tifosi, perchè domenica è una partita che va portata a casa".

Cosa ha detto ai ragazzi? Come ha preparato la partita?

"Innanzitutto siamo partiti dalla partita dell'andata dove per 60 minuti la squadra aveva fatto bene. Poi quando c'è da ribaltare un risultato del genere, devi fare un pezzettino alla volta, non puoi pensare di ribaltarlo subito, devi giocare bene, devi restare in partita, devi ribaltare la condizione psicologica a tuo favore. I ragazzi l'hanno fatto, poi purtroppo c'è stato questo episodio finale".