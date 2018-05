Juve, Allegri abbandona l'intervista stizzito: "Vi aspetto alla fine"

L'intervista a Rai Sport

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto anche a freddo al microfono di Rai Sport, parlando del successo in finale di Coppa Italia: "Si parlerà di un gruppo che ha scritto un pezzo di storia della Juventus. Complimenti al gruppo, che ha vinto tanto in questi anni, saranno sette campionati se vinceremo questo, più tutti gli altri trofei. Nel calcio si può anche perdere, perché ci sono altre squadre che lottano".

Quale sarà il limite? "E' questione di creare nuovi stimoli. Oltre ai risultati, ci sono tante componenti all'interno di una stagione. La Juventus dall'87 all'84 ha vinto solo una Coppa Uefa e una Coppa Italia, anche con Lippi per diversi anni non ha vinto. Non è detto che tutti gli anni la Juve debba vincere, ma mi sono abituato al fatto che qui sia scontato che dobbiamo vincere. Invece nulla è scontato, il calcio è talmente imponderabile che ridurlo ad uno schema è un po' riduttivo".

Immaginiamo che Higuain non abbia preso bene l'esclusione. "Non l'ha presa bene, è normale. Ho fatto una scelta tecnica, volevo una punta fisica. E' meglio avere il cambio di Gonzalo che di Mario. Era pronto per entrare, poi la partita è andata bene per noi e ha fatto il quarto d'ora finale".

Sulla sua filosofia di calcio: "Le cose vanno visto sempre in positivo. A volte ci ingarbugliamo, con dei discorsi difficili. Il calcio è molto semplice. Bisogna gestire i momenti della stagione. Oltre che parlare di calcio, voi dovete parlare di tattica. Ma almeno bisognerebbe far capire ai giovani allenatori che il calcio è fatto anche di pratica, non di teoria. Io sono cresciuto con Galeone. A volte sento parlare di calcio come se bisogna mandare l'uomo sulla luna. Ci sono quelli che spiegano calcio e quelli che parlano di calcio.

Cosa c'è di incrinato? Una squadra che vince per sette anni non è incrinato. Al massimo non si arriva mai, abbiamo perso anche le finali di Champions. Ora cerchiamo di vincere il campionato, poi penseremo ad altro. Il calcio si riduce troppo a delle robe incredibili. Il calcio è come il Monopoli, c'è un pacco di imprevisti. Ho un'idea completamente diversa del calcio".

Il battibecco con il giornalista Mario Sconcerti va avanti: "Va bene, sei stanco". "A differenza vostra, io sono lucido. Io ho pazienza da vendere e vi aspetto tutti lì. Vado via, mi hanno fatto delle domande...". (E va via arrabbiatissimo, ndr).