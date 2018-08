Juve, Allegri: "Abbiamo tenuto bene, i cambi sono stati determinanti"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juve che fa festa, Ronaldo che va a secco. Al debutto stagionale allo Stadium, nonostante il digiuno di CR7, i bianconeri vincono anche contro la Lazio. Il portoghese ci prova in tutti i modi e da ogni posizione ma non trova ancora il suo battesimo sul tabellino dei marcatori in campionato: Cristiano si sbatte, cambia posizione, sbaglia qualcosa ma sfiora anche la rete in un paio di occasioni. Una prova senza infamia e senza lode per lui, un po' come la sua Juventus. Che comunque ottiene un successo pesante grazie alle reti di Pjanic e Mandzukic, entrambe arrivate al 30esimo rispettivamente di primo e secondo tempo.

ENTUSIASMO CR7 - "Ci sono molto cose positive - ha commentato Allegri nel post partita, ai microfoni di RMC Sport - devo dire bravi ai ragazzi perché la squadra ha tenuto sia fisicamente che mentalmente. Abbiamo avuto un po' fretta nelle giocate all'inizio per stare dietro all'entusiasmo della prima di Ronaldo allo stadio, questo entusiasmo si respirava, ma poi la squadra ha risposto bene. Cancelo? Già il fatto che Lulic non gli sia scappato vuol dire che è migliorato. La difesa? Ci sono dei momenti in cui è necessario cambiare, anche i cambi sono stati determinanti. La Lazio è un’ottima squadra, che gioca un gran calcio di grande fisicità e tecnica".