Juve, Allegri accerchiato: alta tensione

Accerchiato. Dovendo descrivere la condizione di Max Allegri alla Juventus, sarebbe difficile trovare un participio più adeguato di questo. Un fatto compiuto a tutti gli effetti, figlio di una situazione controversa e meritevole di approfondimento che va a coinvolgere malumori importanti, in alcuni casi impossibili da non tenere presenti. Leggere diversamente lo sfogo di Cristiano Ronaldo a margine della sfida comunque vinta contro il Napoli risulta difficile, se non traducendola con un dissenso eloquente rispetto ad un atteggiamento troppo conservativo per potersi tradurre in ciò che la Juventus aveva programmato in estate.

La missione già compiuta sul nascere di confermarsi campione negli italici confini non può essere sufficiente, nemmeno agli occhi di una proprietà che aveva in animo la costruzione di una dinastia dominante, più che vincente, ed in grado di esportare i suoi successi in giro per l’Europa.

Ciò che si percepisce è piuttosto una difficile convivenza e faticosa sopportazione reciproca di base, che coinvolge il vertice della piramide Andrea Agnelli chiamato in causa dallo stesso Allegri e che avrebbe potuto addirittura portare ad un clamoroso divorzio anticipato per favorire un nuovo corso che sembra essere già designato senza troppa fatica nell’identificare il profilo corretto al quale affidarlo.

Troppa qualità potenziale lasciata da parte per scelta, come nel caso dell’andata al Metropolitano, ed una gestione che non ha convinto chi si aspettava un salto di qualità ulteriore che non è arrivato. I dettagli e gli sviluppi rischiano di essere clamorosi.