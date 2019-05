Juve-Allegri addio, Christillin: "Rischio FPF con la rescissione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tifosa juventina e membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa, Evelina Christillin ha parlato al microfono di Tuttojuve.com dell'addio tra la Juventus e Max Allegri. "C'è una questione di cui non si parla molto, da donna di numeri provo a metterla in evidenza. Se non sbaglio, Allegri guadagna 7.5 milioni all'anno a cui va aggiunto il compenso del proprio staff. Ad occhio e croce, ballano una ventina di milioni. Nel caso in cui si dovesse rescindere, sarebbe un importante minusvalenza e non mi sembra che l'ultimo bilancio della Juventus sia fortemente in attivo. Il rischio sarebbe quello di finire nelle grinfie del fair-play finanziario voluto dalla Uefa. E' una mia considerazione personale che rilevo, la voglia di cambiare dopo tanti ci potrebbe anche essere ma dipendesse da me vorrei che restasse ancora sulla panchina bianconera", le sue parole.