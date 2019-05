Juve, Allegri-Agnelli, confronto vicino. Rapporti ottimi, ma serve rinnovo

Stimoli e condivisione di progetti saranno i temi principali del confronto.

Tuttosport fa il punto sulla conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, ancora da certificare con l'incontro che dovrebbe avvenire davvero a giorni. Non mancano però dubbi e punti interrogativi: la voglia di smaltire la delusione post Ajax, gli impegni del presidente Agnelli tra Madrid, Nyon e Milano, sponda Lega Serie A hanno portato a spostare il faccia a faccia, che dovrebbe avvenire comunque a breve.

Rapporti ottimi - Sia da un punto di vista professionale sia umano. La stima è reciproca e il confronto è stato schietto e diretto sin da subito, nel nome della condivisione di progetti e riflessioni.

I temi del confronto - Gli stimoli di Allegri, le ambizioni della società, i progetti di mercato in relazione agli obiettivi sportivi dichiarati, l’analisi del capitolo infortunati, i rapporti con i media e i tifosi.

Cristiano Ronaldo - Molte strategie per la prossima stagione saranno finalizzate a permettere a CR7 di rendere al massimo, ma il portoghese non avrà direttamente voce in capitolo su scelte societarie e del tecnico stesso.

Scadenza e alternative - Le possibilità che Allegri rimanga con un solo anno di contratto sono minime. E’ prassi per le società, a maggior ragione di grande livello, non iniziare una stagione con un tecnico in scadenza. C'è il rischio di delegittimare l’allenatore di fronte alla squadra e a questi livelli si ragiona su medio-lungo periodo. Le alternative porterebbero a Pep Guardiola e Antonio Conte è tuttavia la più percorribile: il primo sarebbe il preferito della dirigenza, il secondo il più facile da raggiungere. Jurgen Klopp e Didier Deschamps sono profili al momento blindati.

Mercato congelato? - No, la Juventus fa il mercato ascoltando anche l’allenatore, ma non in funzione di quest'ultimo. Paratici ha già degli obiettivi ben definiti su cui sta lavorando a prescindere dall’ufficializzazione di Allegri.