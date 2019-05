Juve-Allegri, Agnelli ha annullato viaggio a Nyon. Ieri vertice dirigenziale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente incontro con Massimiliano Allegri, ma vertice a tre in casa Juve: è quanto accaduto nella giornata di ieri, secondo La Gazzetta dello Sport. In particolare Andrea Agnelli, dopo aver rinunciato a un viaggio istituzionale a Nyon, ha visto Paratici e Nedved. Per la rosea, gli exit poll del vertice porterebbero a una conferma del livornese, anche per motivi economici.

Salutare Allegri entro il 30 giugno vorrebbe dire far ricadere l'onere finanziario dell'ingaggio suo (7,5 milioni di euro netti) e del suo staff sul bilancio in chiusura proprio a fine giugno. In giornata, comunque, potrebbero esservi nuovi sviluppi: Agnelli non è nuovo a colpi di scena e potrebbe chiamare il livornese nelle prossime ore.