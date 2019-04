Juve, Allegri: "Al fianco di CR7 servono giocatori ben precisi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato a San Siro, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Siamo cresciuti nella ripresa perché abbiamo giocato meglio tecnicamente, nel 1° tempo abbiamo perso troppi palloni, abbiamo sbagliato 4-5 ripartenze pericolose e abbiamo subito troppo. L'Inter dopo di noi è la squadra che su palle inattive ha fatto più gol, abbiamo cercato di contenerli, poi nel 2° tempo la Juve ha fatto una buona partita e mi sono divertito. Sul giovane Pereira? Ha grandi qualità tecniche, ha fatto bene nella prima parte di preparazione estiva, ha giocato tutto il campionato con la seconda squadra alternando cose buone a meno buone, quando viene con la prima squadra ha fatto sempre buone cose, sono ragazzi giovani che devono crescere e questa apparizione gli farà bene. Emre Can non benissimo da difensore nei tre dietro? Dopo 20 minuti l'ho cambiato, siamo tornati a quattro, ha tante caratteristiche che ci possono tornare utili. Dybala centravanti? Nel calcio si può tutto, senza centravanti devi saper giocare, Kean ci allunga la squadra, libera Ronaldo, con l'Ajax a Dybala ho fatto giocare il primo tempo da centravanti e poi si è fatto male ma bisogna avere più profondità e più palleggio. Segna solo Ronaldo? Quando sta lui in squadra difficilmente segnano gli altri, vedete i numeri del Real Madrid, quest'anno abbiamo fatto tanti gol di testa, Ronaldo è micidiale, è un attaccante atipico, bisogna lavorare ma ci vogliono giocatori affianco con caratteristiche ben precise".