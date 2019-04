Juve, Allegri: "Al ritorno dovremo essere pronti. Oggi difesi bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Bisognerà cercare di vincere, giocheremo contro una squadra che in trasferta vorrà fare una grande partita". Parola di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus, dopo l'1-1 in casa dell'Ajax, commenta così la gara a JTV: "Dovremo essere pronti, giocare un po' meglio con la palla tra i piedi, cosa che oggi ci è riuscita meno bene, ma anche per meriti dell'Ajax".

Cosa si tiene stretto?

"Oggi abbiamo difeso bene, Pjanic ci è mancato un po' a livello propositivo ma è stato bravo in intercetto. La seconda partita sarà importante".

Bentancur e Rugani?

"Hanno fatto due belle prestazioni, sono contento. Stasera avevamo quattro giovani in campo, ottimi, che hanno dimostrato un valore importante".

Ronaldo se lo aspettava così?

"Aveva lavorato bene, poi gioca talmente bene a calcio che rende tutto più semplice".