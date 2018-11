Juve, Allegri ammette: "Riavere Mandzukic è una grande cosa per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United parlando anche di Mandzukic: "La caviglia di Mandzukic sta bene. Domenica non l'ho portato in panchina perché avevo paura che salendo gli scalini gli tornasse il dolore... E' un giocatore importante per noi, ci dà grande fisicità. E riaverlo a disposizione, insieme a Khedira, è una grande cosa per noi. Il primo anno ha avuto un'infezione, l'anno successivo, quello di Monaco, altri problemi. E quando non è al massimo, è meglio farlo recuperare, come tutti".