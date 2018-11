Juve, Allegri annuncia 6 titolari: "Rientra Cancelo, 2 certi a centrocampo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Domani saranno out Chiellini e Bernardeschi; torneranno in gruppo Khedira e Mandzukic". Nel corso della conferenza stampa odierna, Massimiliano Allegri ha dato diverse indicazioni di formazione in vista della gara che vedrà la Juventus impegnata contro il Cagliari: "Spinazzola? Doveva giocare con la Primavera lunedì, ma alla fine abbiamo deciso di no per le condizioni del campo. Sta bene, sta crescendo e giocherà un paio di partite con loro".

A centrocampo.

"Pjanic e Matuidi giocano. Il terzo devo sceglierlo tra Bentancur e Cuadrado, devo valutare le condizioni di Khedira. Dietro rientra Cancelo. Poi Bonucci e devo vedere se far giocare De Sciglio a sinistra, facendo riposare Alex Sandro. In porta gioca Szczesny, ma Perin sta bene e sarà presto in campo".

In sostanza, sei titolari certi: Szczesny in porta, Cancelo e Bonucci in difesa, Pjanic e Matuidi a centrocampo, Cristiano Ronaldo in attacco.