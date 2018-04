Juve, Allegri annuncia: "Higuain dal 1', poi due degli altri tre davanti"

Fonte: Dal nostro inviato al Santiago Bernabeu, Madrid

Sulla formazione di domani Massimiliano Allegri non dà grandissimi indizi ma sull'attacco annuncia che, contro il Real Madrid, non sarà 'attacco totale' con tutti e quattro insieme dal primo minuto contro Cristiano Ronaldo e compagni. "Mancherà Dybala e dei quattro che ho davanti, giocheranno in tre. Higuain sicuro, poi due tra Mandzukic, Cuadrado e Douglas Costa", ha spiegato nella conferenza stampa dal Santiago Bernabeu il tecnico toscano con la Juve che viaggia dunque verso il 4-3-3.