Juve, Allegri aspetta la matematica: 4 vittorie per il settimo scudetto

"La sfida contro il Crotone? E' più decisiva di quella contro il Napoli". Lo dice Massimiliano Allegri. E, pretattica e discorsi motivazionali a parte, probabilmente lo pensa pure: al netto dell'importanza capitale dello scontro diretto nell'economia di una lotta a due, arrivare domenica sera a +6 sulla squadra di Sarri consentirebbe alla Juventus di potersela giocare (anche) per il pari, rimanendo con il medesimo distacco alla quart'ultima in casa dell'Inter. "Aspettiamo la matematica - le parole dell'allenatore bianconero presentando la trasferta di Crotone -. Dopo il +6 di domenica ho sentito parlare di scudetto e festeggiamenti. Abbiamo dato una bella risposta dopo Madrid, il Napoli ha un unico obiettivo, ha maggiore pressione e farà di tutto per riaprire campionato. I nostri 84 punti sarebbero abbastanza per essere vicini allo scudetto, il Napoli può battere il suo record di 87 punti e può ancora vincerlo". A conti fatti, tuttavia, è sempre meglio non pensare troppo ai numeri: "Nessun calcolo - ha precisato il tecnico - mancano 6 partite, dobbiamo fare 4 vittorie".

VERSO CROTONE - Via i numeri sulla classifica, dentro quelli in mezzo al campo: senza Mandzukic (gastroenterite) e Pjanic (affaticamento muscolare), ma con un Bernardeschi in più, il 4-3-3 sarà la targa tattica di stasera allo Scida per i bianconeri. In porta ci sarà Szczesny, sulla destra toccherà a Lichtsteiner, in mezzo spazio a Rugani e Benatia mentre sulla corsia mancina correrà Alex Sandro. A centrocampo più Khedira di Sturaro, con Marchisio in cabina di regia e Matuidi alla sua sinistra. Tutti dietro a Dybala, Higuain e Douglas Costa.